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Son dakika haberi! HALİL FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASI: 3 ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI-2 - Son Dakika

Son dakika haberi! HALİL FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASI: 3 ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI-2

09.02.2022 23:49
Son dakika haberi! HALİL FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASI: 3 ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI-2

Son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetleri soruşturması kapsamında KKTC Polisi ile ortak yürütülen çalışma sonucu 3 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetleri soruşturması kapsamında KKTC Polisi ile ortak yürütülen çalışma sonucu 3 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre 3 şüpheli Falyalı ve Demirtaş cinayetlerinin hemen ardından KKTC'den Türkiye'ye geldi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "08 Şubat 2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların Silahlı Saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır."


- İstanbul
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Silahlı saldırı, Halil Falyalı, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! HALİL FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASI: 3 ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! HALİL FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASI: 3 ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI-2 - Son Dakika
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