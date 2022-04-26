Son dakika haberi... Halk Eğitim Merkezi Müdürü kardeşini sokakta öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Halk Eğitim Merkezi Müdürü kardeşini sokakta öldürdü

26.04.2022 20:57
Son dakika haberi... Halk Eğitim Merkezi Müdürü kardeşini sokakta öldürdü

Son dakika haberi... SAKARYA'da, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar, sokak ortasında tartıştığı kardeşi M.Z.U. tarafından pompalı vurularak öldürüldü.

SAKARYA'da, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar, sokak ortasında tartıştığı kardeşi M.Z.U. tarafından pompalı vurularak öldürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

??Olay, saat 18.30 sıralarında Adapazarı Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar, iddiaya göre, iş çıkışı kardeşi M.Z.U. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. M.Z.U., evine gitmek için otomobiline yönelen Abdulvahit Uygar'a pompalı tüfekle ateş açtı. M.Z.U. otomobiliyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uygar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, olayın ardından kaçan M.Z.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti Son dakika haberi... Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti Son Dakika | Sakarya'da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan halk eğitim müdürü öldü Son Dakika | Sakarya'da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan halk eğitim müdürü öldü

Halk Eğitim Merkezi, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Halk Eğitim Merkezi Müdürü kardeşini sokakta öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
20:31 Taksim'de Gezi Parkı davasında çıkan kararlar protesto edildi
20:25 İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı!
20:20 Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti
20:09 Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için ekibini hazırlıyor!
19:48 Vitor Pereira'yı mumla aratacak bir hoca gündemde
19:43 Mersin'de özel bir kreşte skandal görüntüler! Öğrencilere zorla yemek yediren bakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
19:39 Manisa'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
19:14 Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması geldi!
19:13 "Türkiye'nin ömrü de uzun değildir" açıklamasında bulunan HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma başlatıldı!
18:14 Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir Mehmetçiğimiz şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 21:09:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Halk Eğitim Merkezi Müdürü kardeşini sokakta öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement