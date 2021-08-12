Üye Girişi
Son dakika haberi: Halkbank, yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 716,5 milyar liraya yükseltti - Son Dakika

Son dakika haberi: Halkbank, yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 716,5 milyar liraya yükseltti

12.08.2021 20:24
Son dakika haberi: Halkbank, yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 716,5 milyar liraya yükseltti, System.String[]

Son dakika haberler: Halkbank'ın, 2021 Haziran sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20,3 artarak 716,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Halkbank'ın, 2021 Haziran sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20,3 artarak 716,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Halkbank açıklamasına göre, yılın ikinci çeyreğinde başta kadın girişimciler olmak üzere KOBİ'lerin desteklenmesine yönelik uygulamalarını çeşitlendiren Banka, toplam kredilerini yüzde 14,7 artışla 598,9 milyar liraya yükseltirken, toplam mevduatını da yüzde 26,8 büyüterek 507,3 milyar lira seviyesine getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Halkbank olarak bu dönemde toplam kredilerimizi yüzde 14,7 artışla 598,9 milyar TL'ye yükselterek, reel sektörün finansmana erişimine güçlü şekilde destek vermeyi sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde mevduat sahiplerinin Halkbank'a büyük ilgi gösterdiğine dikkati çeken Arslan, "Toplam mevduatımızı yüzde 26,8 büyütme başarısı göstererek 507,3 milyar TL seviyesine getirdik ve aktif büyüklüğümüzü de yüzde 20,3 artışla 716,5 milyar TL'ye taşıyarak Türkiye finans sektörüne yön veren öncü kurumlardan biri olma misyonumuzu sürdürdük." açıklamasında bulundu.

Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Esnaf kredilerinin de dahil olduğu KOBİ kredilerinde son bir yılda 83 milyar TL kredi kullandırımı yapılarak 204,2 milyar TL'lik kredi bakiyesine ulaşılmıştır. Yüzde 21,3 seviyesindeki KOBİ Kredileri pazar payımızla sektördeki lider konumumuzu koruduk. Üreten Türkiye'nin güçlü bankası olarak KOBİ Bankacılığı alanında 83 yıldır ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkımızı etkin şekilde ortaya koymaktayız.

Son 1 yılda 9 yeni şube

Başarılı finansal sonuçların oluşmasında dijital dönüşüme zamanında yaptığımız yatırımların ve bu yolda aldığımız mesafenin de önemli bir payı bulunmaktadır. Pandemi döneminde dijital ve mobil bankacılık kullanımı katlanarak artmıştır. 2021 Haziran sonu itibarıyla mobil şube, internet bankacılığı, SMS, ATM ve Halkbank Dialog dijital kanallarımızdaki üye sayımızı artırdık. Banka organizasyon yapısında da Dijital Dönüşüm ve Dijital Bankacılık hizmetlerini öne çıkaracak şekilde değişiklik gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra geleneksel bankacılık hizmet kalitemizi de koruduk ve son 1 yılda 9 yeni şube açarak hizmet ağımızı genişlettik ve şube sayımızı 1.015'e yükselttik."

Yılın ikinci çeyreğinde bankanın faaliyetleri açısından yoğun bir dönem geçirdiğini bildiren Arslan, şunları dile getirdi:

"Yeni yaşımıza girerken kuruluş misyonumuza uygun şekilde, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye odaklandık. Bu dönemde özellikle kadın girişimcilerimize sağladığımız avantajlı finansal desteklerle, bankacılık sektöründe pozitif şekilde ayrıştık. Kadın Girişimci Kredi Paketimizi, yurt çapında düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Toplantılarımızla duyurmaya devam ettik ve bu desteğimizden faydalanarak, olağanüstü işlere imza atan kadın girişimcilerimizin başarı hikayelerine şahit olduk. Bursa'dan Gaziantep'e, Antalya'dan Samsun'a dek kadınlarımız, sağladığımız finansal desteği yatırıma, istihdama ve ihracata dönüştürmektedir. Ortaya çıkan ilham verici örnekler kadınlarımıza yönelik yeni destekler üretme konusunda bizleri teşvik etmektedir. Ayrıca Kadın Kooperatifleri Destek Paketimizi hayata geçirerek, kooperatif çatısı altında faaliyet gösteren kadınlarımızın önündeki finansal engelleri aşmaya yöneldik. 'Üreten Kadının Bankası' anlayışıyla kadın girişimcileri destekleyecek yeni ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türk Lirası, Halkbank, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Halkbank, yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 716,5 milyar liraya yükseltti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllar meydan okudu 21:03 Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllar meydan okudu Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi 20:31 Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi 20:00 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi
Aslan, Avrupa aşkına sahada! St. Johnstone-Galatasaray maçı başladı 19:39 Aslan, Avrupa aşkına sahada! St. Johnstone-Galatasaray maçı başladı 16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın 19:17 16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi 17:51 MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi 17:14 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi 16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Helsinki oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Helsinki oldu         
21:06
Son Dakika: Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi         
20:54
Lukaku, Chelsea'de! Maviler, yıldız golcünün bonservisi için Inter'e 115 milyon euro ödedi Lukaku, Chelsea'de! Maviler, yıldız golcünün bonservisi için Inter'e 115 milyon euro ödedi         
20:04
Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi         
19:57
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu bir kişi evinde başı kesilmiş halde bulundu İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu bir kişi evinde başı kesilmiş halde bulundu         
17:43
Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada         
16:36
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi         
14:43
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu         
12:26
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Deniz Akkaya'dan skandal açıklamalar: Çirkin ve şişman insanlarla görüşmek istemiyorum Deniz Akkaya'dan skandal açıklamalar: Çirkin ve şişman insanlarla görüşmek istemiyorum         
08:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 21:15:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Halkbank, yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 716,5 milyar liraya yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement