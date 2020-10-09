Son dakika haberi | Hamas heyeti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile Filistin uzlaşısını görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi | Hamas heyeti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile Filistin uzlaşısını görüştü

09.10.2020 20:09
Son dakika haberi | Hamas heyeti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile Filistin uzlaşısını görüştü, System.String[]

Son dakika haberleri... Hamas'tan bir heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Filistinli siyasi gruplar arasındaki uzlaşı arayışlarını görüştü.

Hamas'tan bir heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Filistinli siyasi gruplar arasındaki uzlaşı arayışlarını görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk liderliğindeki heyet, Rusya'nın başkenti Moskova'da Bogdanov ile bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin uzlaşısı, Filistinliler arasında ortak tutumun sağlanması konusundaki siyasi durum ile halkın isteklerini karşılamak için izlenecek yol haritasında Hamas'ın bakış açısı ele alındı.

Rus yetkili Bogdanov, Hamas heyetinin Moskova'ya gelmesinin önemi ve Rusya'nın Filistin halkının haklarını destekleyen tutumuna dikkati çekti.

Rusya'nın Filistin halkının meşru isteklerini gerçekleştirmede kilit bir faktör olan Filistin'de birliğin sağlanması için gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade eden Bogdanov, Rusya'nın bu konuda çaba sarf ettiğini sözlerine ekledi.

Bogdanov, ABD'nin sözde barış anlaşması olarak sunduğu "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı duruşunu yineleyerek, bu anlaşmanın bölgeye barış ve istikrar getirecek bir yol olmadığını söyledi.

Filistinli grupların genel sekterleri ve temsilcileri 3 Eylül'de eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 22 Eylül'de İstanbul'da toplantılar gerçekleştirmişti.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, Fetih ile Hamas arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini belirtmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Hamas heyeti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile Filistin uzlaşısını görüştü - Son Dakika

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