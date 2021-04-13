Son dakika haberi! Hamas İsrail'in seçim listesindeki isimlere gözaltılarını durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu - Son Dakika

Hamas, yaklaşan Filistin seçimleri için hazırladıkları listede yer alan isimlerin, İsrail tarafından gözaltına alınmasına uluslararası tarafların engel olmasını istedi.

Hamas'ın seçim listesi " Kudüs'te Buluşalım'ın" Sözcüsü Ala Humeydan, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in listedeki bazı isimleri gözaltına alması, bir kısmını da tehdit etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası toplumu, duruma hızlıca müdahil olmaya, İsrail'in bu tür saldırılarını durdurmaya, Filistin'deki demokratik süreci korumak için çalışmaya ve gözaltına alınan adayların serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapmaya çağıran Humeydan, İsrail'in seçimler nedeniyle gözaltı, tehdit ve gözdağı politikası izlediğini söyledi.

Listeden Nacih Asi'nin dün Ramallah'ta, Hasan el-Verdiyan'ın da geçen hafta Beytullahim kentinde gözaltına alındığını aktaran Humeydan, buna ek olarak tehditler ve görüşmelere çağırmaların olduğunu kaydetti.

Humeydan, İsrail'in siyasi ayrılığın bitmesi ve uzlaşının sağlanması yolunda atılacak bir adım olan seçimlerin yapılmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.