Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistin'de yaşanan gelişmeleri görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye başkanlığındaki heyet, Katar'ın başkenti Doha'da Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.

Hamas yöneticileri Musa Ebu Merzuk, İzzet Raşak ve Mahir Ubeyd'in de yer aldığı heyet, Katarlı Bakan'la İsrail'in "ilhak", "Yahudi yerleşim inşası"," Kudüs'ün Yahudileştirilmesi" gibi projeleriyle mücadele için Filistin ulusal birliğini sağlama çabalarını görüştü.

Heyet, Katar'ın Filistin halkına verdiği destek ve sergilediği dayanışmacı tutumdan övgüyle söz etti.

Katarlı Bakan Al Sani de ülkesinin, bu tutumunu sürdüreceğini, Filistin ulusal birliğini sağlamak için sarf edilen çabaları destekleyeceğini kaydetti.

Fetih ve Hamas Hareketleri, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde Orta Doğu barış planı ve İsrail'in ilhak planına karşı ortak çalışma kararı almıştı.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis, dün İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediği ifade etmişti.