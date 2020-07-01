Son dakika haberi: Hamas Sözcüsü İsrail'in işgalci tutumuna, her şekilde cevap verilecek - Son Dakika

Hamas Sözcüsü İsrail'in işgalci tutumuna, her şekilde cevap verilecek

İstanbul, (DHA) Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, 1 Temmuz'un, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planına karşı Filistin ulusal günü ilan edilmesine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirmede bulundu. Zuhri, İşgalci İsrail'in Amacı hem toprakları işgal etmek hem de Ürdün sınırındaki toprakları çalarak Filistinlileri dünyaya açılan kapılarından etmek. Bunlar Filistin halkını felakete sürükleyecek adımlar ancak korkmuyoruz? dedi.

Hamas Hareketi, 1 Temmuz'un, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planına karşı Filistin ulusal günü olacağını duyurdu. Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, konuya ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 1 Temmuz, Filistinlilerin İsrail'in ilhak planına karşı çıkışlarını güçlü bir şekilde duyuracakları ulusal bir gün olacak. ifadesini kullanan Zuhri, yurt dışında ve içindeki tüm Filistinliler nezdinde ilhak planı karşıtı geniş kapsamlı bir konsensüs olduğunu belirtti. Zuhri, direniş ve mücadele temelinde sağlanacak ulusal birliğin, Siyonist planlarını başarısızlığa uğratacak en önemli yol olduğuna dikkat çekti.

İŞGALCİ İSRAİL'İN DURDURULMASI GEREKİR

Zuhri, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Benny Gantz'ın Filistinlilerin haklarının gasp edilmesine yönelik 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını hızlandırma çabalarının temelinde işgalcilik olgusunun yattığını belirtti.Zuhri, Filistin'in haklarını işgal etmek için hızlıca hareket eden İşgalci İsrail'in adımlarının durdurulması gerekir dedi.

FİLİSTİNLİLERİ YABANCI STATÜSÜNE KOYACAKLAR

Zuhri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Yüzyılın Plana ilişkin açıkça bir işgal olarak değerlendirildiğini ifade ederek, sözlerini şu sözlerle sürdürdü Süreç, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesiyle başladı ve konu Batı Şeria'nın ilhakına kadar geldi. Amaçları hem toprakları işgal etmek hem de Ürdün sınırındaki toprakları çalarak Filistinlileri dünyaya açılan kapılarından etmek. Bunlar bizi felakete sürükleyecek adımlar ama korkmuyoruz. Eğer bu plan hayata geçerse oradaki Filistin toprakları çalınmış olacak. Batı Şeria'dan yüzde 30 işgal edilmiş bir durumda olacağız. Diğer mesele orada yaşayan Filistinliler kendi topraklarından yabancı konumuna geçecek.Bu çok büyük bir işgal planı ve uluslararası büyük bir çalma planıdır. Biz daha kapsamlı bir değerlendirme yapacak olursak, Filistin'de bildiğiniz üzere Batı Şeria yüzde 21'ini Filistin'den oluştuyor. Filistin işgal başladığından bu yana Filisin'den yüzde 80-79 gibi bir kısım işgal edildi. ve şimdi bu planın işgal kısmını tamamlamaya ve Filistin'den kalan toprakları çalmak ve gasp etmek için planlandı. Bu bölge coğrafi olarak çok önemli bir yer. Bu bölge özellikle ziraat açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri. Oradaki çalışan Filistinliler ve ziraat projeleri artık bir işgalin projesi olmuş olacak ve Filistinliler daha kötü bir duruma düşmüş olacak. Uluslararası toplum şımarık işgalci İsrail'e dur demelidir.

İSRAİL'E KARŞI SİLAHLI MÜCADELE DEVAM EDECEK

Hamas'ın silahlı direnişe olan bağlılığına vurgu yapan Ebu Zuhri, Silah, işgalci İsrail'in varlığı ile alakalı. Silah bizim için mukaddes ve tüm toplumun üzerinde anlaştığı bir şey. Filistin topraklarındaki işgal sona erene dek silahlı mücadele devam edecek. İsrail'in işgalci tutumuna herşekilde cevap verilecek dedi.

FİLİSTİN VE KUDÜS BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Zuhri, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği mülakatta, Hamas'ın Türk hükümeti ile olan güçlü ilişkilerinden gurur duyuyoruz. İkili ilişkilerin bu denli güçlü olması Türkiye'nin Filistin davasına verdiği önemi ortaya koymaktadır. Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, İkinci Abdülhamid hep Filistin halkının yanında oldu. Türkiye Filistinilerin kalbindeki tek ülke. Türkiye lideri Erdoğan'a da Filistin halkının özgürlüğü için ortaya koyduğu dik duruşu ve yardımlarından dolayı şükranlarımızı sunarız. Şu iyi bilinmelidir ki, Kudüs İslam'a aittir. Orada her zaman hilal var olacak. Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. O çizgiyi aşanlar sonucuna katlanır? diye konuştu.