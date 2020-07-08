Son dakika haberi: Hamas UNESCO'nun Filistin miras alanlarıyla ilgili aldığı kararlardan memnun - Son Dakika

Son dakika haberi: Hamas UNESCO'nun Filistin miras alanlarıyla ilgili aldığı kararlardan memnun

Son dakika haberlerine göre Hamas Hareketi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yürütme Kurulunun, Filistin şehirlerindeki miras alanlarının ve buradaki eğitim kurumlarının korunmasıyla ilgili aldığı kararları memnuniyetle karşıladı.

Hamas Hareketi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yürütme Kurulunun, Filistin şehirlerindeki miras alanlarının ve buradaki eğitim kurumlarının korunmasıyla ilgili aldığı kararları memnuniyetle karşıladı.

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Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Üyesi Basim Naim, basına yaptığı açıklamada, UNESCO Yürütme Kurulunda oy birliğiyle alınan 2 kararın memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Naim, "Bu kararlar, İsrail'in yalnızlaştığını ve Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimi projeleri lehine uluslararası meşruiyeti çarpıtmak için uygulanan ABD-İsrail baskısının başarısız olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Basim Naim ayrıca, bu ve öncesinde alınan onlarca kararın hayata geçirilmesi ve İsrail'in, Filistin'in devredilemez ve değişmez haklarına saygı göstermesi için fiili tedbirler alma çağrısında bulundu.

UNESCO Yürütme Kurulu, pazartesi günü işgal altındaki Filistin şehirlerinde bulunan miras alanları ile eğitim ve kültür kurumlarının korunmasını öngören kararları oy birliğiyle kabul etmişti.

Söz konusu kararlar, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planlarının gündemde olduğu bir dönemde alındı.

Filistin, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 03:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hamas UNESCO'nun Filistin miras alanlarıyla ilgili aldığı kararlardan memnun - Son Dakika
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