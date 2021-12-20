Son dakika haberi! Hamas ve İslami Cihad yetkilileriyle görüşen Mısır istihbarat heyeti Gazze'den ayrıldı - Son Dakika

Mısır istihbarat heyetinin, Hamas ve İslami Cihad yetkilileriyle görüşmenin ardından Gazze Şeridi'nden ayrıldığı bildirildi.

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre, 4 kişiden oluşan Mısır heyeti Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Mısır istihbarat heyetinin Gazze'de Hamas ve İslami Cihad Hareketi ile bir araya geldiği belirtilirken, görüşmelere kimlerin katıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Görüşmelerde, Gazze'deki ateşkes durumunun ve İsrail'in mayıs ayındaki saldırıları sonrasında bölgenin inşasının görüşüldüğü kaydedildi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk toplam 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

Mısır, 18 Mayıs'ta Gazze'nin yeniden inşası için 500 milyon dolar ayırdığını duyurmuştu.