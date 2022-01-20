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Hamile fizyoterapistin ölümüne neden olan kazada sanığa 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Hamile fizyoterapistin ölümüne neden olan kazada sanığa 5 yıl hapis cezası

20.01.2022 16:11
Hamile fizyoterapistin ölümüne neden olan kazada sanığa 5 yıl hapis cezası

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 6 yıl önceki kazada, beton parçasının karşı yöndeki araca isabet etmesi sonucu, araçta eşiyle bulunan fizyoterapist Hülya Erşah Gençer'in karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar çıktı.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 6 yıl önceki kazada, beton parçasının karşı yöndeki araca isabet etmesi sonucu, araçta eşiyle bulunan fizyoterapist Hülya Erşah Gençer'in karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, karşı şeritte otomobili bariyere çarpan sürücü Cahit Arda Arsal'a, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak ancak iyi hal indirimi uygulayarak, 5 yıl hapis cezası verdi.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde 10 Ocak 2016 tarihinde meydana geldi. Köprü gişeleri geçtikten sonra karşı şeritte meydana gelen kaza sonrası Cahit Arda Arsal'ın kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu kopan yaklaşık 25 kiloluk beton parçası karşı şeritte ilerleyen Ümit Gençer'in ön koltukta oturan 7 aylık hamile eşi Hülya Gençer'e isabet etti. Hülya Gençer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ TUTUKSUZ YARGILANDI

Sürücü Cahit Arda Arsal da kazaya sebebiyet verdiği için 2 gün sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede, Cahit Arda Arsal'ın otomobilini hızlı ve tehlike yaratacak şekilde kullandığı, kontrolsüz şerit değiştirerek Gencer'in ölümüne neden olmasında "Bilinçli taksir" halinin bulunduğu kaydedildi. Savcılık, "Bilinçli taksir"le Gencer'in ölümüne neden olan Arsal için 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istedi. İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, sanık Cahit Arda Arsal ve şikayetçiler gelmedi. Tarafları avukatları temsil etti.

"BİRDEN FAZLA KURAL İHLALİ YAPMIŞTIR, TUTUKLANSIN"Duruşmada söz alan şikayetçilerin avukatı Seyit Kaplan, "Sanık, tüm aşamalarda önüne bir TIR çıktığı için şerit değiştirdiği yönünde yalan söylemektedir. Ayrıca yargılama aşamasında, sanığın tanık olan taksiciye ifadesini değiştirmesi yönünde baskı yaptığına dair tespitler dosyada mevcuttur. Olayda sanık birden fazla kural ihlali yaparak olası kast ile hareket etmiştir. Bu nedenle dosyanın geçirdiği aşamalar ve yargılamanın uzama süreci ve kusur durumu dikkate alınarak olası kast hükümlerinin uygulanması, ayrıca ölenin 7 aylık hamile olması nedeniyle asgari hadden uzaklaşılarak cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

"KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE ŞERİT DEĞİŞTİRMİŞTİR"Savunma yapan sanık avukatı Nazlı Kara Akçay ise olayda olası kast ya da bilinçli taksir olmadığını belirterek, "Müvekkil, şerit değiştirme yasağı olmayan yolda kurallara uygun şekilde şerit değiştirmiştir. Kendisine arkadan çarpan araç nedeniyle kendi aracının kontrolünü kaybettiğini, bu nedenle bariyerlere çarptığını savunmuştur. Bu durumda bariyerlere çarpması eylemiyle kopan taşın ölen tarafa isabet etmesi sonucu arasında illiyet bağı yoktur. Çünkü müvekkilin çarpma aşamasında başvurabileceği etkin bir tedbir mevcut değildir. Müvekkilin beraatına karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Arsal'ın "Taksirle  bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak önce 6 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezayı 5 yıl hapse indirdi. Mahkeme karar kesinleştikten sonra sanığın sürücü belgesinin de 3 yıl süreliğine geri alınmasına hükmetti.


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İstanbul, Tragger, Mahkeme, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Hamile fizyoterapistin ölümüne neden olan kazada sanığa 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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