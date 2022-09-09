Son dakika haberi: HAMİLE RAZİYE'Yİ ÖLDÜREN SANIK BANA BÜTÜN BUNLARI YAPTIRAN KAYNANAMDIR

ISPARTA'da dini nikahla birlikte yaşadığı 7 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı (24) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Şehmuz Gezen (18), ilk kez hakim karşısında çıktı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Şehmuz Gezen, duruşmada daha önce verdiği tüm ifadeleri reddederek, Bana bütün bunları yaptıran kaynanamdır dedi. Kayınvalidesi Elvan Aydın'ın kendisine, hamile olan eşi için Bu çocuk senden değil, babandan dediğini öne süren Şehmuz Gezen, bunun üzerine aldığı uyuşturucu ve alkolün etkisiyle cinayeti işlediğini ancak Raziye Karabuğa'yı kanlar içinde görünce pişman olup hastaneye bıraktığını iddia etti.

Olay, 1 Mart'ta, Yazısöğüt köyü yakınlarında meydana geldi. Eşinden boşanma aşamasında olan 7 aylık hamile Raziye Karabuğa ile yaklaşık 1 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı Şehmuz Gezen arasında otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gezen, pompalı tüfekle Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden vurdu. Gezen, daha sonra Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi'nin acil servis girişine bırakıp uzaklaştı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Karabuğa ile karnındaki bebeği kurtarılamadı. Olay sonrası polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Şehmuz Gezen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

'Hamile olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Şehmuz Gezen, Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Bugün görülen duruşmaya Antalya Elmalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Şehmuz Gezen, annesi Hayriye, babası Mehmet ve ablası Gülcan Gezen, öldürülen Raziye Karabuğa'nın babası İsmail Durmaz ile tarafların avukatları katıldı. Raziye Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın duruşma öncesi baygınlık geçirince hastaneye kaldırıldı ve duruşmaya katılamadı.

'BANA BUNLARI YAPTIRAN KAYNANAM'

Mahkemede kimlik tespitinin ardından sanık Şehmuz Gezen'e iddianamede yer alan suçlamalara karşı savunma yapıp yapmayacağı soruldu. Okuma- yazma bilmediğini beyan eden sanık daha önce emniyette, savcılık ve hazırlık duruşmasında verdiği ifadelerin yanlış olduğunu, cezaevinde kaldığı süreçte kendisini ziyarete gelen annesinin Oğlum korkma, doğruları anlat demesi üzerine duruşmada doğru ifade vereceğini söyledi. Şehmuz Gezen, şunları söyledi Bugüne kadar hep korktuğum için yanlış ifade verdim. Bugün doğruları konuşacağım. Olay gecesi evime kaynanam Elvan Aydın geldi ve benimle çok önemli şeyler konuşacağını söyledi. Ben de eşime 'annen konuşacakmış' diye dışarı çıktım ve kaynanam bana 'Bu çocuk senden değil, babandan. Senin ailen de bu durumu biliyor ama sana söylemiyor' dedi. Ben daha sonra eşim Raziye'yi arabaya bindirdim. Oradan amcamın eşi olan yengemin yanına gittik. Bu durumu ona da sordum o da 'doğru' dedi. Şoka girmiştim. Birkaç tane bira içtim. Eşime de bu durumu sordum. O da 'Doğru. Senden adam mı olur, senin eve geldiğin mi var' deyince arabadan indim ve silahı nasıl aldım nasıl ateş ettim hiç hatırlamıyorum. Eşimi kanlar içinde görünce çok pişman oldum hemen hastaneye gittim. 5-10 dakika kapıda bekledim kimse gelmeyince uyuşturucunun da etkisiyle oraya bırakıp gittim. Sonra polisler beni buldu. Bana bütün bunları yaptıran kaynanamdır.

AYLAR ÖNCE TÜFEK SATIN ALMAK İÇİN ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Kimlik tespiti esnasında cep telefonu olup olmadığı sorusuna 'hayır' yanıtı veren sanığa mahkeme başkanı, Az önce 'telefonum yok' dedin ama üzerinden olay gecesi telefon çıkmış ve aylar önce 'pompalı tüfek nereden nasıl alınır, nasıl sipariş verilir?, araştırmalar yaptığın tespit edilmiş diye sordu. Ancak sanık Şehmuz Gezen bu soruya cevap vermedi.

'BU İŞE BENİM ADIMI KARIŞTIRMA, SONUÇ KÖTÜ OLUR'

Mahkeme Başkanı, sanık Şehmuz Gezen'e, Madem kayınvaliden böyle bir iddia ortaya attı. Gidip babana neden sormadın Baban 'oğlum yok böyle bir şey' dese yine kayınvalidene inanıp bu suçu işleyecek miydin demesi üzerine sanık Şehmuz Gezen, şu yanıtı verdi Önce inanmadım, şaka sandım. Babamla konuşsam çok daha kötü şeyler olurdu. Eşimi kanlar içinde görünce çok pişman oldum. Bugüne kadar ifadelerimde bundan söz etmememin sebebi de korktuğum içindir. Kaynanam 'bu işe benim adımı karıştırma sonuç kötü olur' demişti.

'BENİM DIŞIMDA HERKES KONUDAN HABERDAR'

Kaynanası Elvan Aydın'ın amcasının üçüncü eşi olduğunu, o nedenle tanıdığını ve daha sonra kendisini uyuşturucuya alıştırıp sattırdığını iddia eden Şehmuz Aydın, kayınvalidesinin, kumalarına, kızı Raziye Karabuğa'nın kocasından değil kayınpederinden hamile olduğunu söylediğini, kendisi dışında herkesin bu konudan haberdar olduğunu da öne sürdü.

AVUKATI, ZEKA GERİLİĞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sanık avukatı da müvekkili Şehmuz Gezen'in okur yazar olmadığını, zeka geriliği nedeniyle SDÜ Tıp Fakültesi'nde bir süre tedavi gördüğünü, bu yönde raporları bulunduğunu, dolayısıyla işlediği suçun mahiyetini kavrayamayacak derecede olması nedeniyle TCK 32'nci maddesi uyarınca bir heyet raporu alınması gerektiğini belirterek, talepte bulundu.

'EN AĞIR CEZA VERİLSİN'

Duruşmada hazır bulunan Raziye Karabuğa'nın babası İsmail Durmaz kendisine söz verilince, Sanıktan şikayetçiyim. Hiçbir ceza indirimi uygulanmadan en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Takdir mahkemenindir dedi.

'YENİ BİR SENARYO KURGULANMIŞ'

Müdahil avukatlarından Ünsal Çankaya ise mahkemenin dikkatini başka yöne çekmek ve ceza indirimi almak maksatlı bir senaryo kurgulandığını savundu. Soruşturma ve kovuşturma esnasında hiç dile getirilmeyen bir kurgu ile karşı karşıyayız diyen Çankaya, bu nedenle anne karnında ölen bebeğin DNA testine gerek olmadığını söyledi.

SANIĞIN BABASI, ANNESİ VE ABLASI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın babası Mehmet Gezen, annesi Hayriye Gezen ve ablası Gülcan Gezen'i tanık olarak dinledi. Tanıklar, sanığın ifadesinde olduğu gibi çocuğun baba Mehmet Gezen'den olduğu dedikodusunun Raziye'nin annesi Elvan Aydın tarafından kumaları vasıtasıyla yayıldığını, cinayetin de bu nedenle işlendiğini ileri sürdü.

AVUKATLAR ABLANIN İFADESİ ÇELİŞKİLİ

Gülcan Gezen, olaydan 2 ay önce konuştuklarında kardeşi Şehmuz Gezen'in kendisine Çocuk benden değilmiş demesi üzerine müdahil avukatları, sanığın Olay günü kayınvalidemden duydum sözleriyle ablanın ifadelerinin çeliştiğini ve anlatılanların kurgu olduğunu söyledi.

SANIK BABASI DIŞARI ÇIKARILDI

Sanığın babası Mehmet Gezen, duruşma salonunda eşi ve kızının ifadelerine müdahale edince mahkeme başkanı uyarıda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen Mehmet Gezen, duruşmanın huzur ve sükunetini bozduğu gerekçesiyle mahkeme başkanı tarafından dışarı çıkarıldı.

SANIK İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NA GİDECEK

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından ara kararını açıkladı. Sanık Şehmuz Gezen'in tutukluluk halinin devamına, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar veren mahkeme, duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Mağdur ailenin avukatı Ünsal Çankaya ve baba İsmail Durmaz, duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çankaya, Aylar önce bir erkek şiddeti sonucu karnındaki bebeğiyle katledilen Raziye için adalet arıyoruz. Bugün çıkmış olduğumuz duruşmada tutuklu sanık kendince birtakım kurgusal ifadelerle suçtan kurtulmaya çalışmıştır. Fakat mahkeme vermiş olduğu kararda tutukluluk haline devam etmiştir. Raziye için adalet aramaya, hak aramaya devam edeceğiz. Katil için en ağır cezanın verilmesini talep ediyoruz dedi.

'ADALETE GÜVENİYORUM'

Baba İsmail Durmaz ise 4-5 yıldır kızıyla görüşmediğini ve üstüne atılı suçları kabul etmediğini belirterek, Türk adaletinin vereceği karara saygılıyız. Hiçbir ceza indirimi olmadan en büyük cezayı alması için başta Ünsal başkanım olmak üzere tüm avukatlarımıza güveniyorum. Her şey Türk adaletinin vereceği karara bağlı diye konuştu. Gazetecilerin 'Duruşmada kızınıza yönelik ortaya atılan önemli iddialar var ne diyorsunuz' sorusuna İsmail Durmaz, Hiçbirini kabul etmiyorum cevabını verdi. (DHA)