Son dakika haberi: Handan'ı 20 bıçak darbesiyle öldüren eşi adliyede (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Handan'ı 20 bıçak darbesiyle öldüren eşi adliyede (3)

13.09.2022 22:25
Son dakika haberi: Handan'ı 20 bıçak darbesiyle öldüren eşi adliyede (3)

Son dakika haberleri: TUTUKLANDIErzincan'da 1 ay önce uzaklaştırma kararı dolup, geldiği evde tartıştığı eşi Handan Özen'i, 20 bıçak darbesiyle öldüren Ahmet Özen, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI

Erzincan'da 1 ay önce uzaklaştırma kararı dolup, geldiği evde tartıştığı eşi Handan Özen'i, 20 bıçak darbesiyle öldüren Ahmet Özen, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

VALİLİKTEN 'UZAKLAŞTIRMA KARARI' AÇIKLAMASIÖte yandan, Ahmet Özen'in uzaklaştırma kararına ilişkin Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Eylül 2022 günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak, maktule H.Ö. polis ekiplerimizce ilimiz Halitpaşa Mahallesindeki ikametinde kesici aletle yaralanmış olarak bulunmuş, 112 vasıtasıyla ilimiz Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan arşiv araştırmalarında maktule H.Ö.'nün resmi nikahlı eşi A.Ö.'den 03 Şubat 2022 tarihinde kasten yaralama- tehdit- hakaret iddiasıyla şikayetçi olduğu ve 1 ay süre ile uzaklaştırma tedbiri uygulandığı, şüphelinin ertesi gün mevcutlu olarak çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest kaldığı, 04 Mart 2022 tarihinde uzaklaştırma kararının bitiminden sonra maktulenin uzaklaştırma kararı ile ilgili herhangi bir uzatma talebinde bulunmadığı ve devam eden günlerde şüpheli ile aynı evi kullandıkları tanık beyanlarından anlaşılmıştır."


YORUMLAR
500
Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi Son dakika haberleri | Handan'ı 20 bıçak darbesiyle öldüren eşi adliyede (2) Son dakika haberleri | Handan'ı 20 bıçak darbesiyle öldüren eşi adliyede (2)
Kaynak: DHA

Ahmet Özen, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Handan'ı 20 bıçak darbesiyle öldüren eşi adliyede (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:25 Dibimize kadar geldi! Komşuda koronavirüsün yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi
22:04 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sürpriz buluşma! İttifak söylentileri vardı
21:28 Ünlü şarkıcı Kaan Boşnak'ın mesajları ifşa oldu: Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım
20:55 50 askeri şehit olan Azerbaycan'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan başsağlığı! Ermenistan'a da çağrı yapıldı
20:49 Yılan uzmanı gittiği evde saldırıya uğradı! Yılan bileğini kopardı
20:40 Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu
19:59 Çatışmaların bilançosu açıklandı! 50 Azerbaycan askeri şehit düştü
19:28 Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi
19:21 İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'enflasyon' sözlerine tepki: Aksini düşünen de bu işi bilmiyordur
19:16 Rize'de korkunç olay! İlişkileri olduğunu iddia ettiği eşi ile kuzenini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 22:30:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Handan'ı 20 bıçak darbesiyle öldüren eşi adliyede (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement