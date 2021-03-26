Son dakika haberi | Hapis cezası olan şahıs jandarma dedektiflerinden kaçamadı
26.03.2021 16:10
Gelen son dakika haberine göre Samsun'da hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli erkek şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.
Samsun'da hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli erkek şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.
Tekkeköy ilçesi Yukarıçinik Mahallesi'nde bulunduğu tespit edilen ve hakkında Samsun Asliye Ceza İlamat Masası tarafından yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli erkek şahıs Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma dedektifleri JASAT Timi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan O.A. isimli şahıs Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye teslim edilen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Samsun K Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - SAMSUN
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