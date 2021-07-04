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Son dakika haberi! Hapis cezasına çarptırılan eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma basına konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! Hapis cezasına çarptırılan eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma basına konuştu Açıklaması

04.07.2021 23:41
Son dakika haberi! Hapis cezasına çarptırılan eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma basına konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "mahkemeye itaatsizlik suçundan" 15 ay hapis cezasına mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, yargılanmadan mahkum edildiğini iddia ederek, "İnançlarım için hapse girmekten korkmuyorum.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "mahkemeye itaatsizlik suçundan" 15 ay hapis cezasına mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, yargılanmadan mahkum edildiğini iddia ederek, "İnançlarım için hapse girmekten korkmuyorum." dedi.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçltan yargılanan Zuma, bugün memleketi Kwazulu Natal eyaletinin Nkandla kentinde destekçileriyle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.

Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından çarptırıldığı 15 ay hapis cezasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, yargılamadan mahkum edildiğini iddia etti.

Mahkemenin kendisine karşı tutumunu 1948-1994 arasında yönetimdeki ırkçı apartheid rejiminin uygulamalarına benzeten Zuma, "Tek fark, yargılamadan gözaltı yerine sadece mahkemeye itaatsizlik gibi farklı isimler kullanılmasıdır. Yargılanmadan hapse atılmanın, yargısız apartheid gözaltından hiçbir farkı yoktur." ifadesini kullandı.

Zuma hukukun üstünlüğü ilkesine inandığının altını çizerek, "Ülkemizde adalet ve hukukun üstünlüğü için savaştım, hapse ve sürgüne gittim." diye konuştu.

Son 20 yıldır doktorları aksini söylemediği sürece mahkemelere girip çıktığını dile getiren Zuma, "İnançlarım için hapse girmekten korkmuyorum." dedi.

Zuma, destekçilerini kendisine yapılan "adaletsizliği" barışçıl yollarla protestoya davet ederek, "Açık konuşmak gerekirse sempati değil adalet istiyorum." diye konuştu.

Mahkemenin hapis kararını verirken yaşını, sağlık durumunu ve diğer hafifletici nedenleri dikkate almadığını belirten Zuma, "Benim yaşımda birini salgının doruğunda hapse göndermek, ölüme mahkum etmekle aynı şey." dedi.

İçlerinde Askeri Gaziler Derneği üyeleri, Zulu alayları ve iktidar partisi ANC üyeleri de dahil olmak üzere çok sayıda Zuma destekçisi, 29 Haziran'dan beri eski Cumhurbaşkanının Nkandla'daki evinin çevresinde kamp kurmuştu.

Zuma, basın toplantısından önce günün erken saatlerinde, destekçilerine seslenen bir konuşma yaptı.

Destekçilerine her türlü baskıya rağmen mücadeleye devam edeceği sözünü veren Zuma, "Hiçbir zaman özgürlük için yalvarmadım. Onun için savaştım ve ölmeye de hazırdım. Kolay olmadı. Bu yüzden kimse sırf hukuk bilgisi var diye benim haklarımı ihlal edemeyecek." şeklinde konuştu.

Zuma ayrıca, destekçilerini her türlü baskılara rağmen birlik olmaya çağırdı.

Konuşması kalabalık tarafından sloganlar eşliğinde büyük coşkuyla karşılanan Zuma, sahneden destekçileriyle birlikte Zulu dilinde şarkılar söyledi.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerine riayet etmediği tespit edilen göstericilere ise polis tarafından cezai işlem uygulandı.

Zuma hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Devlet başkanlığına 2009'da seçilerek ülkeyi 9 yıl yöneten Zuma'nın adı yolsuzluk iddialarına karışmış ve devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzluk yapmakla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Suçlamalar hakkında mahkemeye ifade vermeyi reddeden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından 15 ay hapse mahkum edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hapis cezasına çarptırılan eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma basına konuştu Açıklaması - Son Dakika


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