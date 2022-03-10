Son dakika haberi! Haramidere'de metrobüs kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Haramidere'de metrobüs kazası: 4 yaralı

10.03.2022 13:44
Son dakika haberi! Haramidere'de metrobüs kazası: 4 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Haramidere'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, yolcu indiren metrobüse çarptı.

Haramidere'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, yolcu indiren metrobüse çarptı. Kazada yaralanan 4 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 12.40 sıralarında Haramidere durağında meydana geldi. Haramidere sanayi mevkiinde karın etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan metrobüs, yolcu indiren başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazaya neden olan metrobüsteki 4 yolcu yaralandı. Metrobüs hattında kısa süreli yoğunluk oluşurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. - İSTANBUL

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Metrobüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Haramidere'de metrobüs kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Haramidere'de metrobüs kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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