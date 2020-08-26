Son dakika haberi: Hareket halindeki araç alev aldı

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde hareket halindeki araçta yangın çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hareket halindeki araçta yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde kırsal kesimde bulunan Beyoba Mahallesi'nde meydana geldi. 34 BM 0486 plakalı araç hareket halinde iken alev aldı. Araç sürücüsü ve çevre sakinleri, kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Daire Başkanlığı Edremit Itfaiyesi Grup Amirliği ekiplerinden de yardım istendi. Ekipler, araçta gerekli kontrolleri yaparak soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 01:30

Kaynak: İHA

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