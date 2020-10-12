Son dakika haberi: Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altında 1 milyon 568 bin lira... - Son Dakika

Son dakika haberi: Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altında 1 milyon 568 bin lira...

12.10.2020 08:58
Son dakika haberi: Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altında 1 milyon 568 bin lira..., System.String[]

Ünlü şarkıcı Harika Avcı evinde sakladığı 1 milyon 568 bin liranın çalındığını ifade ederek yanında çalışan kişiden şikayetçi oldu.

Ünlü şarkıcı Harika Avcı evinde sakladığı 1 milyon 568 bin liranın çalındığını ifade ederek yanında çalışan kişiden şikayetçi oldu. Kendisine iftira atıldığını savunan hizmetli Sunay Y. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ünlü şarkıcı Harika Avcı, geçtiğimiz yıllarda hizmetlisinden şikayetçi olmuştu. Avcı, ifadesinde yatak odasında bulunan bazanın altında sakladığı paranın hizmetlisi Sunay Y., tarafından çalınmış olabileceğini çünkü, söz konusu paranın bulunduğu yere sadece hizmetlisinin girebildiğini ileri sürmüştü.

Avcı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Sunay Y., parayı çalmadığını, kendisine iftira atıldığını, aslında Avcı tarafından kendisinin darp edildiğini ileri sürerek suçlamaları reddetmişti.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sunay Y. hakkında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede olay tarihinde bazanın altında bulunan 1 milyon 568 bin liranın hizmetliden başka kimse tarafından bilinmediği, paranın kendisine sorulduğunda ise saldırgan davranışlarda bulunduğu anlatıldı. Sunay Y., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Son dakika haberi: Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altında 1 milyon 568 bin lira...

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Son dakika haberi: Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altında 1 milyon 568 bin lira... - Son Dakika Magazin

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