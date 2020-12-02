Son dakika haberi! Hariri suikastının faili hakkındaki hüküm 11 Aralık'ta açıklanacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Hariri suikastının faili hakkındaki hüküm 11 Aralık'ta açıklanacak

02.12.2020 00:27
Son dakika haberi! Hariri suikastının faili hakkındaki hüküm 11 Aralık'ta açıklanacak, System.String[]

Son dakika haber... Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri'ye düzenlenen suikastın faili Selim Cemil Ayyaş hakkındaki hükmün 11 Aralık'ta açıklanmasına karar verdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri'ye düzenlenen suikastın faili Selim Cemil Ayyaş hakkındaki hükmün 11 Aralık'ta açıklanmasına karar verdi.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, İlk Derece Mahkemesinin, Ayyaş hakkındaki hükmün açıklanacağı tarihi belirleyen bir karar aldığı belirtildi.

Ayyaş, hakkındaki hükmün 11 Aralık'ta okunacağı ifade edildi.

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, Hariri ve 21 kişinin ölümüyle ilgili davada Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu bulmuştu.

Suikast davasında Ayyaş ile birlikte yargılanan Hüseyin Hasan Anisi, Hasan Habib Merhi ve Esed Hasan Sebra hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmişti.

Refik Hariri, Lübnan, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hariri suikastının faili hakkındaki hüküm 11 Aralık'ta açıklanacak - Son Dakika


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