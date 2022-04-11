Son dakika haberi... Harkiv Belediye Başkanı Terehov: "Harkiv'de bombardımanın yoğunluğu arttı" - Son Dakika

Ukrayna'nın Harkiv kenti Belediye Başkanı İgor Terehov, Rusya'nın bombardıman yoğunluğunu artırdığını ve bugünkü saldırılarda bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Terehov, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, savaşın 47. gününün Harkiv için zor bir gün olduğunu söyledi.

Bugün kentteki yerleşim bölgeleri ile altyapısının ve Gorkiy Parkı'nın bombalandığını ifade eden Terehov, "Maalesef, yaralılar var ve en kötüsü de bir çocuğumuz öldü." dedi.

Terehov, "(Harkiv'de) bombardımanın yoğunluğu arttı. Düşman, gündüz Harkiv'e daha sık saldırmaya başladı ve bombardımanların coğrafyasını önemli ölçüde genişletti." ifadesini kullandı.