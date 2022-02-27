Harkov'da şiddetlenen çatışmalar devam ediyorHarkov'da 1 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Harkov'da şiddetlenen çatışmalar devam ediyorHarkov'da 1 sivil hayatını kaybetti

27.02.2022 11:58

- Harkov'da şiddetlenen çatışmalar devam ediyor Harkov'da 1 sivil hayatını kaybetti Ukrayna'nın Harkov şehrinde Rus ordusu ve Ukraynalı askerler arasında şiddetlenen çatışmalar amatör kameralara yansıdı.

- Harkov'da şiddetlenen çatışmalar devam ediyor

Harkov'da 1 sivil hayatını kaybetti

KHARKİV - Ukrayna'nın Harkov şehrinde Rus ordusu ve Ukraynalı askerler arasında şiddetlenen çatışmalar amatör kameralara yansıdı. Kentte 9 katlı bir binanın hedef alındığı saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar Harkov şehrinde şiddetini artırdı. Şehrin sokaklarında yaşanan çatışmalar amatör kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde Rus ve Ukraynalı askerlerin çatıştığı görülürken, daha sonra Ukraynalı askerlerin Ruslara ait tank konvoyunu ele geçirdiği kaydedildi. Ayrıca bir Rus askerinin yakalandığı görüldü.

Harkov'da 1 sivil hayatını kaybetti

Öte yandan, Ukrayna Acil Durum Servisi, Harkov'daki saldırılar sonrasında sivil ölümlerin yaşandığını açıkladı. Acil Durum Servisi açıklamasında, "Düşman yerleşim yerlerine haince saldırıyor. 9 katlı bir bina bombaların hedefi oldu. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, onlarca kişi tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov bu sabah yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov savunmasını kırarak şehre girdiğini duyurmuştu.

Harkov'da şiddetlenen çatışmalar devam ediyorHarkov'da 1 sivil hayatını kaybetti
Harkov'da şiddetlenen çatışmalar devam ediyorHarkov'da 1 sivil hayatını kaybetti
Harkov'da şiddetlenen çatışmalar devam ediyorHarkov'da 1 sivil hayatını kaybetti

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Ukrayna, 112, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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