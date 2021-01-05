Son dakika haberi... Harris attı Bellona Kayseri kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Harris attı Bellona Kayseri kazandı

05.01.2021 08:59
Son dakika haberi... Harris attı Bellona Kayseri kazandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Bellona Kayseri Basketbol'da Tyasha Harris rüzgarı esiyor.

Bellona Kayseri Basketbol'da Tyasha Harris rüzgarı esiyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol ligin 15.hafatsında evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u yenerek dördüncü galibiyetini alırken Tyasha Harris 29 sayı üreterek maça damgasını vurdu.

Maçın en skorer ismi olan Harris'i Bellona Kayseri Basketbol'da 18 sayı ile Kalani Browni 14 sayı ile Melis Gülcan, 10 sayı ile Ayşegül Günay Aladağ, 5 sayı ile Zeynep Öykü Kalbisağde ve 4 sayı ile Mikiah Harrigan takip etti. Sezon başından beri takımın sayı yükünü çeken Tyasha Harris toplam 309 sayı ile zirvede yer aldı. - KAYSERİ

Son dakika haberi... Harris attı Bellona Kayseri kazandı
Son dakika haberi... Harris attı Bellona Kayseri kazandı

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Harris attı Bellona Kayseri kazandı - Son Dakika Spor


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