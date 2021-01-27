Son dakika haberi: Haseke'de Esed rejimi taraftarları YPG/PKK karşıtı gösteri düzenledi - Son Dakika

Son dakika haberi: Haseke'de Esed rejimi taraftarları YPG/PKK karşıtı gösteri düzenledi

27.01.2021 17:31
Son dakika haberi: Haseke'de Esed rejimi taraftarları YPG/PKK karşıtı gösteri düzenledi, System.String[]

Son dakika haberine göre Suriye'nin doğusundaki Haseke kentinde Esed rejimi destekçileri, terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etti.

Suriye'nin doğusundaki Haseke kentinde Esed rejimi destekçileri, terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etti.

Haseke'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında bir ayı aşkın süredir yaşanan gerilim, tırmanmaya devam ediyor.

YPG/PKK'nın Haseke il merkezinde Esed rejimine ait askeri bir bölgeyi kuşatma altına alması ve gıda maddelerinin girişini durdurmasına rejim taraftarları tepki gösterdi.

Haseke il merkezinde toplanan onlarca rejim taraftarı, YPG/PKK karşıtı slogan atarak gösteri yaptı.

YPG/PKK unsurları, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından göstericiler kaçışarak dağıldı.

Terör örgütü YPG/PKK dün kuşatma altına aldığı Esed rejimi askerlerinin bulunduğu askeri bölgeye gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin girişini engellemişti.

Örgüt unsurları, Esed rejimi askerlerinin ailelerinin evlerinde arama yapma girişiminde bulunmuştu.

Suriye, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Haseke'de Esed rejimi taraftarları YPG/PKK karşıtı gösteri düzenledi - Son Dakika


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