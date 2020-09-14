Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski bölümleri boşaltıldı. Boşaltılan bölümlerin kapı ve pencereleri sökülürken içindeki eşyalar da taşındı. Hastanenin otoparkına girişi sağlayan alan demir kapıyla kapatıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerinin ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenildi. Yıkılacak olan hastane, havadan da görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:45 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fatih'teki binası yıkılıyor - Son Dakika