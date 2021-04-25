MALATYA'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren Haydar Soylu Emay (72), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Darende'de Haydar Soylu Emay, göğüs ağrısı şikayetiyle öğle saatlerinde Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Emay için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Fenalaşan Emay, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Emay'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Taha AYHANDARENDE (Malatya), (DHA)-