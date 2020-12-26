Son dakika haberi... Hastalanan Avustralyalı kaşif, 3 ülkenin ortak operasyonuyla Antarktika'dan kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Hastalanan Avustralyalı kaşif, 3 ülkenin ortak operasyonuyla Antarktika'dan kurtarıldı

26.12.2020 15:49
Son dakika haberi... Hastalanan Avustralyalı kaşif, 3 ülkenin ortak operasyonuyla Antarktika'dan kurtarıldı, System.String[]

Son dakika dünya haberi: Avustralya, Çin ve ABD'nin ortak çalışması sonucunda koronavirüse (Covid-19) yakalandığından şüphelenilen Avustralyalı kaşif, Antarktika'dan ülkesine getirildi.

Avustralya, Çin ve ABD'nin ortak çalışması sonucunda koronavirüse (Covid-19) yakalandığından şüphelenilen Avustralyalı kaşif, Antarktika'dan ülkesine getirildi.

Avustralyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Antarktika'da bulunan Avustralyalı bir kaşifin hastalandığı bilgisi kendilerine ulaştığı ve kaşifin koronavirüse yakalanmış olabileceği şüphesinin ardından Avustralya, Çin ve ABD seferber olduğu belirtildi. Kaşifin, kurtarma operasyonu başladığı sırada Doğu Antarktika'daki Davis Araştırma Merkezi'nden yakınındaki Çin'in araştırma merkezine gittiği, bunun üzerine Çin'in ABD kayak donanımlı uçağının inebilmesi için bir kayak yolu inşa ettiği ifade edildi.

KAŞİF 5 GÜNÜN ARDINDAN KURTARILDIABD'nin kayak donanımlı Basler uçağı kaşifi almak için, Avustralya'nın Wilkins Aerodrome'una doğru yola çıktı. Hava durumunun da iyi olmasının etkisiyle kaşif, beş gün süren operasyonun ardından kurtarıldı.'SON YILLARIN EN ZORLU GÖREVİYDİ'Avustralya'nın Antarktika Bölümü Direktörü Kim Ellis operasyonun, ekibinin son yıllarda karşılaştığı en zorlu ve karmaşık görev olduğunu belirtti.KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMEDİ

Yapılan testler sonucu kaşifte koronavirüs tespit edilmezken, hastalığın virüs kaynaklı olmadığı belirtildi.


Son dakika haberi... Hastalanan Avustralyalı kaşif, 3 ülkenin ortak operasyonuyla Antarktika'dan kurtarıldı
Son dakika haberi... Hastalanan Avustralyalı kaşif, 3 ülkenin ortak operasyonuyla Antarktika'dan kurtarıldı
Son dakika haberi... Hastalanan Avustralyalı kaşif, 3 ülkenin ortak operasyonuyla Antarktika'dan kurtarıldı
Son dakika haberi... Hastalanan Avustralyalı kaşif, 3 ülkenin ortak operasyonuyla Antarktika'dan kurtarıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Antarktika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi... Hastalanan Avustralyalı kaşif, 3 ülkenin ortak operasyonuyla Antarktika'dan kurtarıldı - Son Dakika Dünya


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