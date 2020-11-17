Son dakika haberi! Hastalanınca uyutulup gömülen çin aslanı cinsi köpek polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Son dakika haberi! Hastalanınca uyutulup gömülen çin aslanı cinsi köpek polisi alarma geçirdi

17.11.2020 14:54

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Hastalanınca yutulup gömülen çin aslanı cinsi köpek polisi alarma geçirdi Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti, kazılan topraktan Çin Aslanı cinsi köpek çıktı Hastalanan köpeğini uyuttuktan sonra ormanlık alanda operatöre açtırdığı çukura gömen köpeğin sahibi polisi alarma...

- Hastalanınca yutulup gömülen çin aslanı cinsi köpek polisi alarma geçirdi

Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti, kazılan topraktan Çin Aslanı cinsi köpek çıktı

Hastalanan köpeğini uyuttuktan sonra ormanlık alanda operatöre açtırdığı çukura gömen köpeğin sahibi polisi alarma geçirdi

Mezarlık ekipleri tarafından kazılan 2 metrelik çukurdan üzeri kireçlenmiş Çin Aslanı cinsi köpek çıktı

Köpeğin sahibi Fırat Kartal: "Durumu çok kötüydü ve her gün acı çekiyordu"

ANTALYA - Antalya'da Çin Aslanı cinsi köpeğini uyuttuktan sonra 15 gün önce ormanlık alana gömen sahibi, polisi alarma geçirdi. Bölgedeki bir hayvan otlatan besicinin toprağa bir şey gömüldüğünü fark etmesiyle ortaya çıkan olayda, mezarlık ekiplerince 2 metre derinliğinde kazılan çukurdan üzerine kireç dökülmüş köpeğin cansız bedeni çıktı. Köpeğin sahibi Fırat Kartal, "Durumu çok kötüydü ve her gün acı çekiyordu. Uyutma kararı aldım. Gömmek için burayı seçtim. Hastalığı yayılmasın diye üzerine kireç döktüm" dedi.

Polis alarma geçiren olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Molla Yusuf Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda devamlı hayvanlarını otlatan bir besici, toprağın daha önceden kazılı tekrar kapatıldığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekipleri ve Büyükşehir Belediyesine bağlı mezarlık ekipleri sevk edildi. Mezarlık ekipleri belirtilen bölgeyi kazarken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı. Yaklaşık 2 metre kazılan alanda üzeri kireçle kapatılmış ölü köpek bulundu. Köpek, kepçeyle birlikte bulunduğu alandan çıkartıldı. Polisin yaptığı çalışmalarda, alanın yaklaşık 15 gün önce bir hafriyat şirketine ait kepçeyle kazıldığını tespit edildi. Bölgeye çağrılan şirket yetkilisi ve kepçe operatörünün ifadesi alındı. Bu sırada şirket yetkilisi de köpeğin sahibi olan Fırat Kartal'ı çağırdı. Olay yerine gelen Kartal, polise verdiği ilk sözlü beyanda köpeğinin 15 gün önce hastalandığını ve acısına dayanamayıp uyutma kararı aldığını, ardından da ormana gömdüğünü söyledi.

"Çok acı çekiyordu"

Köpeğinin cinsinin Çin Aslanı olduğunu belirten Fırat Kartal, küçük yaşta aldığı köpeğinin son zamanlarda böbreğinden rahatsızlandığını ve çok acı çektiğini belirterek onu uyutma kararı aldığını ifade etti. Kartal, " Durumu çok kötüydü ve her gün acı çekiyordu. Biz de mecbur uyutmak zorunda kaldık. Gömmek için burayı seçtim. 15 gün önce oldu bu olay. Kimseden izin de almadım, operatöre gittim böyle bir durumun olduğunu söyledim. Onlar kazdılar, ben de köpeğimi uyutup buraya getrdim. Üstüne kireç döktüm. Çünkü hastalığı vardı, yayılmasın diye böyle bir şey yaptım." Dedi.

Köpek, belediye ekiplerince hayvan mezarlığına götürülürken, Kartal ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberi! Hastalanınca uyutulup gömülen çin aslanı cinsi köpek polisi alarma geçirdi
Son dakika haberi! Hastalanınca uyutulup gömülen çin aslanı cinsi köpek polisi alarma geçirdi
Son dakika haberi! Hastalanınca uyutulup gömülen çin aslanı cinsi köpek polisi alarma geçirdi
Son dakika haberi! Hastalanınca uyutulup gömülen çin aslanı cinsi köpek polisi alarma geçirdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Kartal, Fırat, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Hastalanınca uyutulup gömülen çin aslanı cinsi köpek polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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