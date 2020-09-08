Son dakika haberi: Hastane bahçesinde sağlık çalışanları için konser - Son Dakika

Hastane bahçesinde sağlık çalışanları için konser İZMİR Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde, oluşturulan müzik topluluğu tarafından koronavirüs salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına destek için konser verildi.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve halk müziği sanatçılarından oluşan müzik topluluğu "Turkish Brass Ensemble", koronavirüs salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla, hastane bahçesinde konser verdi. Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanlarıyla buluşan müzik topluluğu, koronavirüs tedbirlerine uyarak, Türk ve yabancı bestecilere ait eserlerden oluşan şarkıları seslendirdi. Sağlık çalışanları "Aman Doktor" şarkısına eşlik ederken, renkli görüntüler oluştu. Öte yandan konser boyunca anonslar yapılarak alandakilerin sosyal mesafe kurallarına uyması istendi.