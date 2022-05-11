Son dakika haberi! Hastane bahçesindeki teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Hastane bahçesindeki teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti

11.05.2022 18:49
Son dakika haberi! Hastane bahçesindeki teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti

Son dakika gelişmesine göre SULTANGAZİ'de hastane otoparkında teşhircilik yapan şüpheliyi kadının çektiği video kaydı yakalattı.

SULTANGAZİ'de hastane otoparkında teşhircilik yapan şüpheliyi kadının çektiği video kaydı yakalattı. Kadının teşhirciye tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Olay, dün öğle saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkında meydana geldi. Bulunduğu hafif ticari araçta teşhircilik yapan kişiyi, o sırada çocuğu ile birlikte hastaneye gelen bir kadın fark etti. Durumu öfkelenen kadın cep telefonuyla yaşananları kaydedip teşhirciye tepki gösterdi. Tepki üzerine teşhircilik yapan kişi aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaşananları kayda alan kadın polise başvurarak şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri aracın plakasından kaçan şüphelinin M.E. olduğunu belirledi. Şüpheli M.E. Gaziosmanpaşa'da bulunduğu adreste gözaltına alındı. Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheli adliyeye sevk edildi. 

YAŞANANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ 

Şikayette bulunan kadın olay anında yaşananları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde yanındaki küçük kıza beklemesini söyleyen kadın şüpheliye tepki gösteriyor. Araca tekme atan kadın 'Arabada çocuklar var' diyerek bağırırken, polisler gelecek kaçma demesi üzerine şüpheli olay yerinden aracıyla uzaklaşıyor.


Son dakika haberi! Hastane bahçesindeki teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti
Son dakika haberi! Hastane bahçesindeki teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti
Son dakika haberi! Hastane bahçesindeki teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti
Son dakika haberi! Hastane bahçesindeki teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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