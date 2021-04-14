Son dakika haberi | Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza (5)
14.04.2021 21:43
Son dakika haberler: BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIMSivas'ta, Numune Hastanesi'ndeki Acil Servis çalışanları ve özel güvenlik personeline saldırı olayı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşım yaptı.
BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM
Sivas'ta, Numune Hastanesi'ndeki Acil Servis çalışanları ve özel güvenlik personeline saldırı olayı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşım yaptı. Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yaşanan arbede sonucu Acil Servis'te dağılan eşyaların fotoğrafı kullanıldı. Bakan Koca, "Bu fotoğraf salgında sağlık hizmeti veren bir hastanemizden. Sağlık çalışanlarımıza saldırarak bu manzaraya sebep olan şahıslar gözaltına alındı. İçlerinden iki kişi tutuklandı. Sağlık çalışanlarına sözde değil eylemde sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Slavia Prag'da Kudela, ırkçı söylemleri nedeniyle 10 maç ceza aldı Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandı Kısıtlama başladı, İstanbullular evine yetişemedi Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı