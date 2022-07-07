Son dakika haberi! Hastanede dehşet saçan şüphelinin, akrabasını öldürmeye giderken yakalandığı iddia edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devlet hastanesinde çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi ve bir kişi bıçakla yaralayan şüpheli, iddiaya göre akrabasını öldürmek için giderken polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Akyazı Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, hastane içinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakırken, hastane güvenliği olaya müdahale etmek istedi. Müdahale sırasında ise güvenlik görevlisi Hasan G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralılara acil serviste müdahaleleri yapıldı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

AKRABASINI ÖLDÜRMEYE GİDERKEN YAKALANDI İDDİASI

Hastanede güvenlik görevlisini ve bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheliyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde şüphelinin S.E. olduğunu belirleyen ekipler iddiaya göre, şüphelinin pompalı tüfekle teyzesinin oğlu R.Y.'yi öldürme planı yaptığı bilgisini aldı. İhbar sonrasında harekete geçen ekipler, otomobille seyir halinde olan şüpheliyi iddiaya konu olan pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı.

(Ali Yıldırım/İHA)