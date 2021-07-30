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Son dakika haberi: "Hastane yatışlarının yüzde 95'ini aşılanması tamamlanmamış bireylerin oluşturduğunu görüyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi: "Hastane yatışlarının yüzde 95'ini aşılanması tamamlanmamış bireylerin oluşturduğunu görüyoruz"

30.07.2021 09:22
Son dakika haberi:

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Kendi hastanemize baktığımızda Ankara Şehir Hastanesi'nde Acil Tıp Kliniğinden yoğun bakıma yatırılan Covid-19 olgularında büyük bir çoğunluğu aşılanmamış bireyler oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Kendi hastanemize baktığımızda Ankara Şehir Hastanesi'nde Acil Tıp Kliniğinden yoğun bakıma yatırılan Covid-19 olgularında büyük bir çoğunluğu aşılanmamış bireyler oluşturuyor. Hemen ardından ise aşılanması tamamlanmamış bireyler geliyor. Ülke geneline baktığımızda da zaten hastane yatışlarının yüzde 95'ini aşılanması tamamlanmamış bireylerin oluşturduğunu görüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son dönemde artış trendinde olan günlük vaka, hasta, ağır hasta ve vefat sayılarına dikkat çekti. Aşılanan bireylerin hastaneye yatış oranının çok düşük olduğunu vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, vatandaşların aşılarını olmasının yanı sıra, toplumsal bağışıklık oluşana kadar mutlaka kişisel önlemlere dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Kayıpmaz, ABD'de yer alan bilimsel çalışmalar ile aşı olanların hastaneye yatış, ölüm ve ağır hastalık oranlarının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de de aktif vakaların yüzde 95 oranında aşıları tamamlanmamış kişilerden oluştuğunu vurguladı.

"BU SALGIN HASTALIKLA MÜCADELEDE AŞI İLE BİRLİKTE BİREYSEL TEDBİRLER VE KİŞİSEL KORUNMA ÇEMBERİMİZİN OLUŞTURULMASI OLMAZSA OLMAZ TEK ÇAREMİZDİR"

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uzmanlarca uyarılarda bulunulduğunu ancak vatandaşlar arasında istenmeyen görüntülerin oluştuğunu belirten Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Kurban Bayramı öncesinde konunun uzmanları olarak halkımızı bireysel önlemlere uyumun ne denli önemli olduğu konusunda uyarmıştık. Bununla birlikte kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte en önemli koruyucularımız olan maske kullanımı, kişiler arasındaki fiziksel mesafenin korunması, el hijyeni ve yine fiziksel mesafenin korunamadığı kalabalıklardan uzak durmanın ihmal edildiğini ne yazık ki görebiliyoruz. Bu salgın hastalıkla mücadelede aşı ile birlikte bireysel tedbirler ve kişisel korunma çemberimizin oluşturulması olmazsa olmaz tek çaremizdir. Dünya genelinde de aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanamadığı müddetçe bireysel önlemlerin mutlaka aşı ile birlikte uygulanması gerekmekte" ifadelerini kullandı.

"ÖNGÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE DELTA VARYANTININ GİDEREK DAHA BASKIN HALE GELDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Delta varyantının tüm dünyada giderek daha baskın hale geldiğine dikkat çeken Kayıpmaz, "Öngörüldüğü şekilde Delta varyantının giderek daha baskın hale geldiğini biliyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalarda da bu varyantın daha bulaştırıcı olduğu ortaya konulmuş durumda. İyi havalandırılmamış kapalı ortamlarda maskesiz uzun süre vakit geçirilmesi ile birlikte özellikle aşısız bireylere hastalığın bulaşması anlamında bir tehlike oluşmaktadır. Ayrıca yine yapılan çalışmalar iki doz Biontech aşısının İngiliz varyantı olarak da tabir edebileceğimiz Alfa varyantına karşı yüzde 93,7 oranında etkili iken, Delta varyantına karşı korumada bunun yüzde 88 olduğu bulunmuştur. Karşı korumada yüzde 88 oranında bir etkinlik. Tek doz Biontech aşısından sonra ise Delta varyantına karşı koruyuculuk yüzde 35,6 olarak tespit edilmiş. Bu nedenle Biontech aşılarının iki dozu yapılarak bu aşıların tamamlanması son derece önemlidir" açıklamasında bulundu.

"ÜLKE GENELİNE BAKTIĞIMIZDA HASTANE YATIŞLARININ YÜZDE 95'İNİ AŞILANMASI TAMAMLANMAMIŞ BİREYLERİN OLUŞTURDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Aşılanmış bireylerin hastaneye yatış, ağır hastalığa yakalanma ve ölüm oranlarının oldukça düşük olduğunu, bununla ilgili ABD'de bilimsel bir çalışma yapılarak bu durumun ispatlandığını vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "ABD'deki gerçek yaşam verilerine baktığımızda Massachusetts'te 17 Temmuz itibarıyla aşılanması tamamlanmış bireylerde hastaneye yatış oranının yüz binde 6 olduğu açıklanmış durumda. Dönüyoruz New Jersey'e bakıyoruz, 12 Temmuz itibarıyla aşılanması tamamlanmış bireylerde ölüm oranının yüz binde 1 olduğu açıklanmış durumda. Ayrıca yine Covid-19 nedeniyle yapılan hastane yatışlarının yüzde 99'dan fazlasının aşılanmamış bireyler olduğuna dikkat çekilmekte. Kendi hastanemize baktığımızda Ankara Şehir Hastanesi'nde Acil Tıp Kliniğinden yoğun bakıma yatırılan Covid-19 olgularında büyük bir çoğunluğu aşılanmamış bireyler oluşturuyor. Hemen ardından ise aşılanması tamamlanmamış bireyler geliyor. Ülke geneline baktığımızda da zaten hastane yatışlarının yüzde 95'ini aşılanması tamamlanmamış bireylerin oluşturduğunu görüyoruz. Açıklanan bu verilere göre aşılanması tamamlanmış kişilerin ağır hastalık geçirme riski aşılanmamış kişilere göre çok daha az" şeklinde konuştu.

"SİNOVAC AŞISIYLA AŞILANMIŞ KİŞİLERİN HATIRLATAMA DOZUNU OLMASI İYİ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ YANITI SAĞLIYOR"

Aşısını olmayan vatandaşların bir an önce aşılarını olmaları gerektiğini ve bununla beraber toplumsal bağışıklık sağlanana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Kayıpmaz, "Geçtiğimiz günlerde Sinovac firmasının Coronavac isimli inaktif aşısı ile ilgili olarak yapılan bir çalışmanın ön sonuçları yayımlandı. Buna göre aşının iki dozunun uygulanmasının ardından 6 ay ve daha üzeri bir zamanda üçüncü doz aşının uygulanması ile spesifik bağışıklık sistemi yanıtında önemli bir hatırlatma olduğu ortaya konmuş durumda. Yani üçüncü doz ile birlikte virüsü artık etkisiz hale getirebilecek nötralizan antikor düzeylerinin önemli bir ölçüde arttığı ortaya konulmuş durumda. Bu çalışma iki dozlu bir programın iyi bir bağışıklık belleği de oluşturduğunu ortaya koymuş durumda. Yani bu Sinovac aşısıyla aşılanmış kişilerin hatırlatama dozunu olması iyi bir bağışıklık sistemi yanıtı sağlıyor" diye konuştu.

(Utku Şimşek/İHA)

Son dakika haberi: Hastane yatışlarının yüzde 95'ini aşılanması tamamlanmamış bireylerin oluşturduğunu görüyoruz

COVIRAN Bereket, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 'Hastane yatışlarının yüzde 95'ini aşılanması tamamlanmamış bireylerin oluşturduğunu görüyoruz' - Son Dakika


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