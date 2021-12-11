Üye Girişi
Son dakika haberi | Hastanede doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Hastanede doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı

11.12.2021 15:53
Son dakika haberi | Hastanede doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı

Son dakika haberi... Samsun'da hastanede diş hekimi ve hemşireye saldırarak darp eden hasta, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da hastanede diş hekimi ve hemşireye saldırarak darp eden hasta, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Diş Polikliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün hastanede Diş Hekimi Özlem Danacı'ya diş yaptıran hasta U.E., dün polikliniğe giderek takılan dişinin olmadığını söyledi. Bu sırada hasta tedavi eden Diş Hekimi Özlem Danacı, elindeki hastanın tedavisini tamamlayıp kendisinin tedavisi ile ilgileneceğini söyledi.

İddiaya göre, hasta U.E., Diş Hekimi Özlem Danacı'ya saldırıp saçını çekti, kafasına ve omuzuna yumruk atı. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen hemşire Ebru Bülbül'ü de darp eden saldırgan, oluşan kalabalıktan istifade ederek hastaneden kaçtı. Olay, polise haber verildi. Hasta kayıtlarından yola çıkarak saldırganın kimliğini tespit eden ekip, şahsı evinde yakaladı.

Salgan U.E., İlyasköy Polis Merkezine teslim edilirken, darp sonucu yaralanan Diş Hekimi Özlem Danacı ve hemşire Ebru Bülbül Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özlem Danacı'nın hastanenin beyin cerrahi servisine yatışı yapıldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan saldırgan U.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.E., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Son dakika haberi | Hastanede doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı
Son dakika haberi | Hastanede doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı
Son dakika haberi | Hastanede doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı
Son dakika haberi | Hastanede doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı
Son dakika haberi | Hastanede doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı

Diş Hekimi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Hastanede doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Böyle belediye başkanı her yere lazım! İl il geziyor ilçesinin halılarını tanıtıyor 15:53 Böyle belediye başkanı her yere lazım! İl il geziyor ilçesinin halılarını tanıtıyor
Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi 15:46 Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu

Son Dakika Haberleri
15:55 Biontech aşısının mucitlerinden Uğur Şahin'den "Korona aşısı olmadı" iddialarını çürüten paylaşım
15:46 İstifa eden AK Partili başkanın görüntüleri merak uyandırdı! Uyuşturucu mu kullandı?
15:45 Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi
15:34 Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı
15:31 Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler
15:16 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak
15:14 Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitiyor mu?
14:57 İBB minibüsleri taksiye dönüştürme kararı almıştı! Mahkeme kararı durdurdu
14:53 Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Okay Yokuşlu kavgası! Kazanan kim olacak?
14:45 Meğer estetik harikasıymış! Alişan'ın eşi Buse Varol'un yıllar önceki görüntüleri herkesi şaşırttı
Biontech aşısının mucitlerinden Uğur Şahin'den "Korona aşısı olmadı" iddialarını çürüten paylaşım Biontech aşısının mucitlerinden Uğur Şahin'den "Korona aşısı olmadı" iddialarını çürüten paylaşım         
15:55
İstifa eden AK Partili başkanın görüntüleri merak uyandırdı! Uyuşturucu mu kullandı? İstifa eden AK Partili başkanın görüntüleri merak uyandırdı! Uyuşturucu mu kullandı?         
15:47
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri         
20:50
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 15:59:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Hastanede doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement