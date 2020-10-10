Son dakika haberi | Hastanede elektrikli ocak tutuştu, panik yaşandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Hastanede elektrikli ocak tutuştu, panik yaşandı

10.10.2020 12:37
Son dakika haberi | Hastanede elektrikli ocak tutuştu, panik yaşandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde Devlet Hastanesi'nin mutfağında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Devlet Hastanesi'nin mutfağında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Devlet Hastanesi'nin mutfağında elektrikli ocağın tutuşması sonucunda yangın çıktı. Yangına ilk önce hastane personeli müdahale etti. Daha sonra Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler olay yerine geldi. Yangın büyümeden ve yayılmadan söndürüldü. Yangında kimsenin yaralanmadığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Hastanede elektrikli ocak tutuştu, panik yaşandı
Son dakika haberi | Hastanede elektrikli ocak tutuştu, panik yaşandı
Son dakika haberi | Hastanede elektrikli ocak tutuştu, panik yaşandı
Son dakika haberi | Hastanede elektrikli ocak tutuştu, panik yaşandı
Son dakika haberi | Hastanede elektrikli ocak tutuştu, panik yaşandı
Son dakika haberi | Hastanede elektrikli ocak tutuştu, panik yaşandı

Devlet Hastanesi, Balıkesir, Edremit, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Hastanede elektrikli ocak tutuştu, panik yaşandı - Son Dakika

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