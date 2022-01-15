Üye Girişi
Son dakika haberi: HASTANEDE "OKSİJEN VANASI KAPATILINCA HAYATINI KAYBETTİ" İDDİASI - Son Dakika

Son dakika haberi: HASTANEDE "OKSİJEN VANASI KAPATILINCA HAYATINI KAYBETTİ" İDDİASI

15.01.2022 22:28

Son dakika haberi: ŞİŞLİ'deki hastanede, biyomedikal personeli olarak görev yapan Fatih K. (35) ile hemşire Ekrem K. arasında başlayan kalem şakası bir hastanın ölümüyle sonuçlandı.

ŞİŞLİ'deki hastanede, biyomedikal personeli olarak görev yapan Fatih K. (35) ile hemşire Ekrem K. arasında başlayan kalem şakası bir hastanın ölümüyle sonuçlandı. İddiaya göre, kalemini alan Ekrem K.'ye kızan Fatih K. yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların oksijen vanasını kapattı. Oksijenleri kesilen hastalardan Yusuf Sanin (56) hayatını kaybederken Fatih K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı.

Davası açılan olay, 20 Şubat 2020'de Şişli'deki hastanede meydana geldi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde görev yapan biyomedikal personeli Fatih K., yoğun bakımda hemşire Ekrem K. ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden ikiliden Ekrem K. elindeki evrakları imzalamak için Fatih K.'nin cebindeki kalemi aldı. Kalemi geri isteyen Fatih K. karşılık bulamayınca Ekrem K.'yi 'Kalemimi ver yoksa oksijen vanasını kapatırım' diye tehdit etti.

Ekrem K. kalemi vermemekte ısrar etti. Bunun üzerine Fatih K. oksijen panosunu açarak yoğun bakıma oksijen veren vanayı kapattı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarmların çalması üzerine hemşire Ekrem K. yoğun bakımdaki hastaların yanına koştu. Bu sırada yoğun bakımda yatan Yusuf Sinan, oksijen yetersizliğinden ajite oldu. Sinan Ekrem K.'nin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'O ANDA AKLIMA BU GELDİ"

Olaydan sonra hastane yönetimi biyomedikal personeli Fatih K. hakkında idari soruşturma başlattı ve personelin hastaneyle olan ilişiğini kesti. Yapılan soruşturma kapsamında olaya tanıklık eden doktor ve yoğun bakımı çalışanların ifadeleri alındı. Olayla ilgili ifadesi alınan Fatih K.'nin de 'Yoğun bakım ünitesinden başka bir hemşire tarafından çağırıldım. Akşam 16: 00 sıralarında üniteye geldim. Ekrem ile karşılaştık. Cebimdeki kalemi aldı. Gitti. Gel dedim. Beni dinlemedi. Ben de iş inada bindiği için oksijen vanasını kapatıyorum, gel' dedim. O anda aklıma o geldi. Kapattıktan sonra gel kendin aç dedim. Vanayı kapattıktan sonra hemen alarm çalmadı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarm çaldı. Ben de olay yerinden ayrıldım. Yoğun bakım ünitesindeki hoca bana kızdı. Yapmamam gereken bir şeydi. Çok üzgünüm. Yaptığım şeyin hiçbir açıklaması yok" dediği öğrenildi.

Hastane, Fatih K.'nin ifadesinin ardından olayı adli boyuta taşıdı. Soruşturmanın ardından şüpheli Fatih K. hakkında 'Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan dava açıldı.

'OLAYI HABERLERDEN ÖĞRENDİK"

Olayın ardından hayatını kaybeden Yusuf Sanin'in ağabeyi Ayhan Sanin, 'Abim soğuk algınlığı yüzünden hastaneye yattı. Yürüyerek gittiği hastanede bir gün normal odada kaldı fakat sonra fenalaşınca yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken kendini toparladı fakat orada kalmaya devam etti. Sonra tekrar entübe oldu, tekrar kriz geçirdi. Yine düzeldi ama 4-5 saat sonra abimin vefat ettiğini öğrendik. Biz sadece abimin kriz geçirdiğinden haberdardık. Haberlerden sonra öğrendik. Eşi geçen sene öğrenmiş, dava açmış biz de o davanın takipçisi ve destekçisi olacağız" dedi.

Son dakika haberi: HASTANEDE OKSİJEN VANASI KAPATILINCA HAYATINI KAYBETTİ İDDİASI
Son dakika haberi: HASTANEDE OKSİJEN VANASI KAPATILINCA HAYATINI KAYBETTİ İDDİASI
Son dakika haberi: HASTANEDE OKSİJEN VANASI KAPATILINCA HAYATINI KAYBETTİ İDDİASI

YORUMLAR
500

Hastane, Şişli, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: HASTANEDE 'OKSİJEN VANASI KAPATILINCA HAYATINI KAYBETTİ' İDDİASI - Son Dakika


Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin         
22:24
Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı         
19:41
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi         
16:04
Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada         
15:44
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü         
10:10
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
22:24 Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin
22:12 Kazakistan'da Nazarbayev'in iki damadı da istifa etti
22:07 Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
21:56 Fenerbahçe'de Altay'dan sonra Berke de sakatlandı
21:46 "Milli Uzay Programı için 20 bin lira ayrıldı" iddialarını Türkiye Uzay Ajansı yalanladı
21:24 Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri tepki topladı
21:22 Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu
21:12 Aydın'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini yırtan 1 kişi gözaltına alındı
21:00 Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
20:56 Aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına Mehmet Ceyhan'dan sert tepki: Bilimsel değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 22:36:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: HASTANEDE "OKSİJEN VANASI KAPATILINCA HAYATINI KAYBETTİ" İDDİASI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement