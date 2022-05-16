Son dakika haberi: Hastanedeki çocuk kreşinin kapı camına yorgun mermi isabet etti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Hastanedeki çocuk kreşinin kapı camına yorgun mermi isabet etti

16.05.2022 19:50

Gelen son dakika haberlerine göre Hastanedeki çocuk kreşinin kapı camına yorgun mermi isabet etti SAMSUN - Samsun'da çocuk kreşinin kapı camına yorgun mermi isabet etti.

Hastanedeki çocuk kreşinin kapı camına yorgun mermi isabet etti

SAMSUN - Samsun'da çocuk kreşinin kapı camına yorgun mermi isabet etti.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasında bulunan Kreş ve Gündüz Bakımevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz maganda tarafından tabancayla açılan ateş sonucu yere düşen yorgun mermi kreşin giriş kapısının camına isabet ederek camı kırıp iki cam arasında kaldı. Bugün kreş görevlileri camın kırık olduğunu fark edince baktıklarında iki cam arasında, tabancadan çıkan mermi çekirdeğini fark ederek durumu polise haber verdiler. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri iki cam arasında kalan mermi çekirdeğine incelemek üzere el koydu. Yorgun merminin hafta sonu veya gece kreş kapalıyken kapıya isabet ettiği tahmin ediliyor. Merminin kreş kapalıyken kapıya isabet etmesi de muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Hastanedeki çocuk kreşinin kapı camına yorgun mermi isabet etti
Son dakika haberi: Hastanedeki çocuk kreşinin kapı camına yorgun mermi isabet etti
Son dakika haberi: Hastanedeki çocuk kreşinin kapı camına yorgun mermi isabet etti
Son dakika haberi: Hastanedeki çocuk kreşinin kapı camına yorgun mermi isabet etti

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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Hastanedeki çocuk kreşinin kapı camına yorgun mermi isabet etti - Son Dakika


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