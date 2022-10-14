Son dakika haberi | Hastanedeki yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Hastanedeki yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

14.10.2022 14:18
Son dakika haberi | Hastanedeki yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Son dakika haber: Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hastanede gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hastanede gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Yeniçağa Devlet Hastanesi'nde "2022 Afet Tatbikat Yılı" etkinlikleri dolayısıyla yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat öncesinde hastane personeline verilen eğitimin ardından senaryo gereği depremin ardından hastanede yangın çıktı.

Yangın alarmı verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hastane personeli ve hastaları tahliye işleminin ardından yangına müdahale edildi.

Tatbikatta, hastanede mahsur kalan 1 kişi de itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla kurtarıldı. - BOLU

YORUMLAR
500
Seramikte kendisini geliştirmek için 72'sinde üniversiteye başladı Seramikte kendisini geliştirmek için 72'sinde üniversiteye başladı Yeğeniyle mantar toplamaya giden yaşlı kadın ormanda kayboldu Yeğeniyle mantar toplamaya giden yaşlı kadın ormanda kayboldu
Kaynak: İHA

Yeniçağa, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Hastanedeki yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
18:10 Dünya, Arjantin'de çekilen bu görüntülerle çalkalanıyor! Bufalo, avcılardan intikam aldı
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 21:00:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Hastanedeki yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement