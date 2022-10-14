Yangın alarmı verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hastane personeli ve hastaları tahliye işleminin ardından yangına müdahale edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Hastanedeki yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

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