Son dakika haberi: Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı
14.10.2020 09:56
Son dakika haberine göre Kayseri'de kamyonetin hatalı u dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kayseri'de kamyonetin hatalı u dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Hacılar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 ADN 411 plakalı kamyonet, cadde üzerinde hatalı u dönüşü yapan 38 MA 2634 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan her iki aracı şoförü de sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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