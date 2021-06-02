Son dakika haberi! Hatalı sollama kaza getirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Hatalı sollama kaza getirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Burdur'un Bucak ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobilin önce tıra ardından da aynı yönde seyreden otomobille çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobilin önce tıra ardından da aynı yönde seyreden otomobille çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 18.30 sıralarında Antalya-Burdur Karayolu'nun Bucak'a bağlı Elsazı köyü yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Antalya istikametine giden 07 HRU 97 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeki 07 AOR 157 plakalı otomobili sollamak istedi. Bu sırada virajı alamayan 07 HRU 97 plakalı otomobil önce karşı yönden gelen 07 ALE 971 plakalı tıra, ardından da solladığı otomobile çarptıktan sonra durabildi.


Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazayı görüp duran diğer araçtakiler de olay yerine yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bucak Belediyesi ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Isparta'ya sevk edildi. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan Antalya-Isparta yolu araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı. - BURDUR

Isparta, Antalya, Burdur, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Hatalı sollama kaza getirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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