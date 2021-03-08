Son dakika haberi! Hatay'da 10 bin 829 sikke ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 bin 829 sikke ve 6 heykelcik ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adreste 10 bin 353 sikke ele geçirildi, zanlı T.K. gözaltına alındı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde 476 sikke buldu. Evdeki şüpheliler K.H. ve M.F. gözaltına alındı.

Operasyonlarda ayrıca, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen 601 madeni para, 1039 kağıt para ve 6 heykelcik de ele geçirildi.