Son dakika haberi... Hatay'da 115 tüp kobra zehri ele geçirildi

Son dakika güncel haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üst aramasında 115 tüp kobra zehri ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üst aramasında 115 tüp kobra zehri ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente otobüsle gelen ve otogar içerinde şüpheli hareketleriyle dikkati çeken 3 kişiyi durdurdu. Polis ekiplerince şüphelilerin üst aramasında 115 tüp kobra zehri bulundu. Gözaltına alınan Şüpheliler O.U, E.K. ve M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan O.U, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.K. ve M.D, serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 05:25

Kaynak: AA

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