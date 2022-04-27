Son dakika haberi | Hatay'da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Hatay'da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

27.04.2022 13:16
Son dakika haberi | Hatay'da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Hatay'da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Hatay'da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ton et satma vaadiyle bir kişinin 620 bin lira parasını dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Merkez Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda E.M., A.K., Ş.Y., M.K., Ö.K. ile E.D. şüpheliler gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ile Ö.K. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

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Son dakika: Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı Son dakika: Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Hatay'da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Hatay'da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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