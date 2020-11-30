Son dakika haberi: Hatay'da anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak - Son Dakika

Toplantıda 14 ilçede resmi anaokulu ve ana sınıflar ile uygulama sınıflarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin 30 Kasım ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Dörtyol ilçesi haricinde il genelinde toplanan diğer ilçe Hıfzıssıhha Kurulları Kovid-19 salgınının seyrini dikkate alarak yeni kararlar aldı.

Hatay 'ın 14 ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

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