Son dakika haberi: Hatay'da anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak - Son Dakika

Son dakika haberi: Hatay'da anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak
30.11.2020 12:29
Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın 14 ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.
Hatay'ın 14 ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.
Alınan bilgiye göre, Dörtyol ilçesi haricinde il genelinde toplanan diğer ilçe Hıfzıssıhha Kurulları Kovid-19 salgınının seyrini dikkate alarak yeni kararlar aldı.
Toplantıda 14 ilçede resmi anaokulu ve ana sınıflar ile uygulama sınıflarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin 30 Kasım ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesinin uygun görüldüğü bildirildi.
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