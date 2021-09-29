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Son dakika haberi | Hatay'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi | Hatay'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

29.09.2021 23:39
Son dakika haberi | Hatay'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evden kötü kokular geldiği fark eden komşuları durumu polise bildirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evden kötü kokular geldiği fark eden komşuları durumu polise bildirdi. Polis itfaiye yardımıyla girdiği evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini buldu.

Olay, İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aynur Mert'in (41) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi. Polis içeri girdiğinde acı tabloyla karşılaştı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenlerini buldu. Anne ve çocuklarının cansız bedenlerinin bulunduğu eve gelen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri polisleriyle beraber incelemelerde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölen kişilerin yakınlar ise acı haberi alır almaz olay yerine geldi. Yakınları evin önünde gözyaşlarına boğuldu. Yapılan ilk incelemenin arından ölen anne ve çocuklarının zehirlenerek öldüğü düşünülürken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan, baba Turgay Mert'e ulaşılamadığı öğrenildi. - HATAY

İskenderun, İtfaiye, Polis, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Hatay'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu - Son Dakika


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