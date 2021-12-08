Son dakika haberi: Hatay'da arananlara yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buluttepe Mahallesi'nde gasp, silahla yaralama ve hırsızlık olaylarının şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis, adreslerde, yaklaşık 20 bin lira değerinde eczaneden çalındığı belirlenen ilaçlar ile 2 av tüfeği ele geçirdi. Bir evde el ve ayakları bağlı şekilde alıkonulan kadın da ekiplerce kurtarıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.