Son dakika haberi: Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbirin alındığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığına yer verilen açıklamada, "Kozkalesi Mahallesi'nde salgın nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı karantina uygulaması başlamıştır." ifadesi kullanıldı.