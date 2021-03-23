Son dakika haber: Hatay'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haber: Hatay'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi
23.03.2021 11:34
Son dakika haberler: Hatay'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yaralı olarak yakalanan Suriye uyruklu terörist adliyeye sevk edildi.
Hatay'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi
HATAY - Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yaralı olarak yakalanan Suriye uyruklu terörist adliyeye sevk edildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kaletepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu E.K emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Arturo Vidal, G.Saray'a resmen önerildi! Tüm gözler Terim'in vereceği kararda Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Kaybolan oğlunun cesedi denizde bulundu! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak "Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı