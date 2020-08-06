Son dakika haberi... Hatay'da camiden vantilatör çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ekipler, yaptıkları çalışmada hırsızlık şüphelisi olduğunu belirledikleri İ.Ö'yü gözaltına aldı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 08:39

Kaynak: AA

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