Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Kömürçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye söndürme helikopteri, 4 arazöz, 2 su tankı ile ilk müdahale aracı sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika