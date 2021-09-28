Son dakika haberi... Hatay'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı - Son Dakika

Antakya'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Vali Rahmi Doğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı.

Vali Doğan, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Akasya Mahallesi'nde hizmete açılan trafik eğitim sınıflarını gezerek, alan hakkında bilgi aldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleşen sözlü ve uygulamalı eğitimleri de yerinde inceleyen Vali Doğan, çocuk ve görevlilerle fotoğraf çektirdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko da katıldı.