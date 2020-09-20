Son dakika haberi! Hatay'da DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Hatay'da DEAŞ üyesi yakalandı

Son dakika haberleri... SURİYE'den yasa dışı yoldan sınırı geçerek, Hatay'a giren terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu Mehmet Cüneyd, jandarma tarafından yakalandı.

Son dakika haberi! Hatay'da DEAŞ üyesi yakalandı, System.String[]

SURİYE'den yasa dışı yoldan sınırı geçerek, Hatay'a giren terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu Mehmet Cüneyd, jandarma tarafından yakalandı.

Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösteren illegal yollardan 18.09.2020 tarihinde ülkemize giriş yapan, Suriye uyruklu Mehmet Cüneyd isimli şahıs 20.09.2020 Pazar günü, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'mızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde yakalanmıştır. Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."


Jandarma, Suriye, Hatay, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hatay'da DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

"Bez Bebek" dizisinin "Yağmur"u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi "Kel Hasan Efendi Kavuğu" Şevket Çoruh'a devredildi MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım Doğa yürüyüşüne çıkan 44 yaşındaki adamdan günlerdir haber alınamıyor Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına "photoshop" yaptığı ortaya çıktı         
23:40
Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
22:15
51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz         
20:47
Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi         
20:13
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu         
18:41
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim         
11:24
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Elektrik aboneliğini devretmeyen esnaf 8 yıl sonra gelen faturayla kabusu yaşadı Elektrik aboneliğini devretmeyen esnaf 8 yıl sonra gelen faturayla kabusu yaşadı         
09:55
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Meteoroloji'den 6 nokta için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 nokta için sağanak yağış uyarısı         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 04:16:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Hatay'da DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei